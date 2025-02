IBM-Preise steigen um 50,8 % / Erhebliche Belastung für deutsche Wirtschaft (FOTO)

Neuss (ots) - Die Preise für IBM-Software sind seit 2022 um 50,8 % gestiegen,

während die deutsche Inflation im gleichen Zeitraum nur 12,3 % betrug. Diese

Diskrepanz von 38,5 % führt zu steigenden IT-Kosten für Unternehmen und setzt

insbesondere den Mittelstand sowie große Konzerne unter Druck.



Besonders gravierend sind die Preissteigerungen der letzten drei Jahre: Während

IBM 2023 die Softwarepreise um 24 % erhöhte, folgten in 2024 und 2025 jeweils

weitere 6 %. Im Vergleich zur erwarteten deutschen Inflation von 2,1 % zeigt

sich, dass IBM-Preisanpassungen weit über die allgemeine wirtschaftliche

Entwicklung hinausgehen. Die Preisgestaltung erfolgt somit nicht primär auf

Basis makroökonomischer Faktoren, sondern nach unternehmensstrategischen

Vorgaben. Zusätzlich senkte IBM 2024 die Margen für Vertriebspartner im Bereich

Wartungsverträge um ein Drittel, was den finanziellen Druck auf den IT-Channel

verstärkt.





Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.Unternehmen müssen höhere IT-Kosten in ihre Kalkulation einfließen lassen, wasentweder zu steigenden Preisen für Endverbraucher oder zu sinkenden Gewinnenführt. Die überproportionale Erhöhung der Softwarepreise verstärkt dieimportierte Inflation und beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit deutscherUnternehmen. Ein Wechsel zu anderen Anbietern ist mit hohen Migrationskostenverbunden, sodass viele deutsche Unternehmen gezwungen sind, die steigendenKosten zu akzeptieren.IBM ist nicht der einzige Softwareanbieter mit massiven Preisanpassungen. Auch Microsoft , Oracle und Adobe haben in den vergangenen Jahren ihre Preise deutlichangehoben. Dies führt dazu, dass jährlich Milliardenbeträge aus Deutschland indie USA abfließen, während Kapital für heimische Investitionen fehlt. WährendUS-Technologiekonzerne steigende Gewinne verzeichnen, stehen deutscheUnternehmen unter zunehmendem Kostendruck. Der Aktienkurs von IBM hat sich seitAnfang 2022 von 129 US-Dollar auf 265 US-Dollar nahezu verdoppelt.Die vollständige Analyse der IBMflation 2025 ist unter folgendem Link abrufbar:https://bueckergmbh.de/Blog/Content/IBMflation-2025 .Über Bücker GmbH: Mit der Erhebung der IBMflation (2014-2025)(https://bueckergmbh.de/Blog/Content/IBMflation-2025) analysiert die Bücker GmbHjährlich im Februar die Preisentwicklung ihres langjährigen Lizenzpartners IBMim Vergleich zur deutschen Inflation. Die Bücker GmbH ist seit über zweiJahrzehnten IBM Gold Partner und verfügt über eine breite Kundenbasis, diesowohl Unternehmen als auch öffentliche Einrichtungen umfasst. Als Spezialistfür IBM-Produkte und SaaS-Lösungen bietet die Bücker GmbH umfassende Beratungund maßgeschneiderte Dienstleistungen an. Weitere Informationen sind unterhttps://bueckergmbh.de/ verfügbar.