Markenpräferenzen wandeln sich derzeit stark (FOTO)

Frankfurt (ots) - Ist der Akku halb voll oder halb leer? Im Sinne der

Redewendung wurden Automobil-Interessierte in der Bundesrepublik im Auftrag der

Management- und Technologieberatung BearingPoint erneut zu ihren individuellen

Kaufabsichten, Markenpräferenzen und den Gründen für oder gegen einen Umstieg

auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge befragt. Nun erlauben die

Trendbarometer-Ergebnisse einen Ausblick darauf, was 2025 auf dem Markt für

Elektromobilität möglich sein könnte.



Das bereits zum achten Mal vorgelegte Trendbarometer Elektromobilität der

Management- und Technologieberatung BearingPoint bestätigt, was Verkaufszahlen

des Vorjahres, Medienberichte und (bundes-)politische Debatten der vergangenen

Monate bereits haben vermuten lassen: Der Markt für Elektrofahrzeuge in

Deutschland wartet weiterhin auf den Durchbruch, und aktuell ist die Abkehr von

Fahrzeugen mit Verbrennermotor noch nicht zu beobachten. Die Zahlen zeigen, dass

der Zuspruch weitgehend stabil bleibt. Eine signifikant wachsende Motivation, in

Zukunft hinter dem Steuer eines batteriebetriebenen Pkw Platz zu nehmen, lassen

die Befragten nicht erkennen.





