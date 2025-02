Wolters Kluwer - Aktie im Rampenlicht - 26.02.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Wolters Kluwer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,42 % bestehen.

Mit einer Performance von -10,39 % musste die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

PRESS RELEASE Wolter Kluwer CEO Nancy McKinstry announces retirement in early 2026,Stacey Caywood nominated as successor Alphen aan den Rijn – February 26, 2025 – Wolters Kluwer (Euronext: WKL) announces …

Wolters Kluwer 2024 Full-Year Report Alphen aan den Rijn, February 26, 2025 – Wolters Kluwer, a global leader in professional information solutions, software and services, today releases its full-year 2024 results. Highlights Revenues €5,916 …