Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

Der Kursverlauf der Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004) der vergangenen Tage war hochvolatil. Reagierte die Aktie nach einem lange anhaltenden Kursanstieg, der am 13.2.25 bei 150,70 Euro in einem neuen Jahreshoch gipfelte, auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 25.2.25 mit einem Kursrutsch auf bis zu 128,05 Euro, so beschloss sie den Handelstag bei 143,85 Euro und startete bei 145,50 Euro in den frühen Handel des 26.2.25.

Da die Geschäftsprognosen des Baustoffherstellers sehr vorsichtig ausgefallen seien und mit der Anhebung der Prognose zu rechnen sei, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem von 151 auf 169 Euro angehobenen Kurszieles ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden, um danach auf 155 Euro zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.