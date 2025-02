Medienberichten zufolge haben sich USA und Ukraine auf einen Deal geeinigt, der den USA das Recht auf kritische Minerale aus dem osteuropäischen Land im Gegenzug für dessen weitere (militärische) Unterstützung zuspricht. Die Trump-Regierung betrachtet eine solche Abmachung als entscheidend für ihre weiteren Bemühungen um einen Waffenstillstand im Krieg der Ukraine mit Russland.



Bereits Anfang der Woche hatte es aus ukrainischen Regierungskreisen geheißen, dass eine solche Übereinkunft kurz bevorstehe und ein neuer Vertragsentwurf fast für die Unterschrift beider Seiten bereit sei. Laut verschiedenen Medien wird davon ausgegangen, dass das Parlament der Ukraine am heutigen Mittwoch Präsident Selenskyj empfehlen wird, den Deal abzuschließen. Die Nachrichtenagentur Reuters will bereits von Quellen erfahren haben, dass Selenskyj am Freitag in der US-Hauptstadt eintreffen und das Abkommen offiziell unterzeichnen soll.

Rohstoff-Deal zwischen USA und Ukraine offenbar vor Abschluss

