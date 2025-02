Bitcoin-Abverkauf, Magnificent 7-Korrektur - Nvidia muss jetzt auch Trump retten

Bitcoin und andere Kryptos wurden gestern abverkauft, die Magnificent 7-Aktien sind nun in einer Korrektur (-10%) - und Nvidia muss mit seinen heutigen Zahlen nicht nur die US-Aktienmärkte, sondern indirekt nun auch Trump retten, dem derzeit die US-Wirtschaft abschmiert. Letzteres ist ein Erbe der hemmungslosen Verschuldungs-Politik durch Biden - aber Trump macht die Lage mit seinen Zoll-Drohungen nicht wirklich besser. Plötzlich Rezessions-Sorgen in den USA - die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen bald senken muss, schießen in die Höhe. Nicht nur Nvidia und der Nasdaq sind im kurzen Zeit überverkauft, sondern auch Bitcoin. Aber die Exzesse zuvor waren extrem - daher kann es nun auch extrem in die Gegenrichtung gehen..

