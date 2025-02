Dax startet im Plus - Anleger setzen auf Ende der Schuldenbremse

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.590 Punkten berechnet, das waren 0,8 Prozent mehr als am Tag zuvor. Spitzenreiter waren Fresenius, die Münchener Rück und Sartorius. Am Ende der Kursliste standen die Deutsche Telekom, Daimler Truck und Volkswagen.



Für den Optimismus der Anleger sind laut Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets, neben der Hoffnung auf ein mögliches Ende der Schuldenbremse, vor allem Fortschritte bei den geplanten Steuersenkungen in den USA verantwortlich. Auch die Durchbrüche Chinas im Bereich der Künstlichen Intelligenz könnten perspektivisch dem Export und damit dem Dax nützen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding! Long 36,04€ 0,33 × 12,72 Zum Produkt Short 45,17€ 0,31 × 12,35 Zum Produkt