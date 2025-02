AB Inbev mit Kurssprung nach Zahlen

WED999 schrieb 07.08.24, 15:42

Vom Management verbreitete Zahlen für Q2:

Revenue: +2,7%

"Underlying Earnings per Share": 0,90 USD

"Underlying EPS increase": +25%



Realität:

Revenue: +1,4% zum Vergleich US Inflation Jun: +3,0% Inflationsadjustiertes Umsatzwachstum: -1,6%

EPS (Basic EPS): 0,73$

EPS Q2/2023: 0,17$

EPS Q2/2022: 0,79$



Da der Boycott am 2. April 2023 begann liegt das komplette Q2/2023 in der Hochphase des Boycotts. Q2 geht vom 1.4. - 30.6. Der Wert ist also irre "gedrückt" durch den Boycott.

Verglichen damit ist der Q2 EPS natürliche um mehrere hundert % gestiegen was aber unsinning ist da verglichen mit lediglich 0,17$ alles viel höher ist.

Besser EPS mit dem Q2 2022 vergleichen (also Quartal vor 2 Jahren), dann EPS growth: -7,6%

Was wohlgemerkt immer noch ein leichter Vergleich für AB ist da auch das 2. Quartal 2022 eher schwach ausfiel da nach wie vor durch Corona negativ beeinflusst.

Mit einem niedrigen Wert und zudem noch mit vor 2 Jahren verglichen wird, sollte das Wachstum hier hoch ausfallen. -7,6% sind brutal schlecht und deuten langfristig klar ein Insolvenzrisiko an.



Das Management verfestigt mit dem "Underlying EPS" immer mehr eine Fantasiewelt in der nicht nur der EPS mit 0,90 USD viel höher ausfällt sondern auch ein

wahnsinns Wachstum von exakt 25% entsteht. Während in Wahrheit der EPS um 7,6% NIEDRIGER als vor 2 Jahren ausfällt. Wachstum gibt es keines.



Volumenwachstum "organic" laut management: -0,8%

Volumenwachstum Realität: -0.9%



Auffällig an dem schlechten Volumen"wachstum" ist, dass in den -0,8% ist der sehr spannende Posten "Global Export and Holding Companies" mit einem atemberaubenden Umsatzplus von 21,2% bereits enthalten ist. Wer weiß wie groß die Schrumpfung im Volumen in Wahrheit ausfällt ohne dass AB Bier an seine eigene Holding Companies verkauft.



Was allerdings wächst sind die Schulden. Das Management sprach nicht so gerne über das Thema es findet sich nur der dürre Satz in den Unterlagen:

Our net debt increased to 70.4 billion USD as of 30 June 2024 from 67.6 billion USD as of 31 December 2023.



Bei den Schulden schafft man allerdings höhere Wachstumsraten als im sonstigen Geschäft verglichen mit vor 6 Monaten: +4.1% /+ 2,8 Mrd USD auf nun 70,4 Mrd USD.....