HEALWELL-Tochter VeroSource enthüllt Digital-Twin-Technologie und bereichert das Gesundheitsmanagement mit Information in Echtzeit

- Zu den wichtigsten Funktionen der Digital-Twin-Technologie von VeroSource zählen die nahtlose Datenintegration und die dynamische virtuelle Modellierung. Darüber hinaus bezieht sie zusätzliche Datenquellen – wie z. B. demografische Daten zur Bevölkerung, Krankheitstrends und andere entscheidende externe Faktoren – mit ein und unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen so bei einer noch präziseren, datengestützten Entscheidungsfindung.

TORONTO, ON, 26. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft VeroSource Solutions Inc. („VeroSource“) ihre proprietäre VS-Data-as-a-Service-Plattform („VS-Plattform“) um eine neue Digital-Twin-Funktion erweitert hat. Ein sogenannter „digitaler Zwilling“ (Digital Twin) ist eine virtuelle Darstellung eines Gesundheitssystems bzw. einer Gesundheitseinrichtung. Es handelt sich um eine digitale Kopie, die Analysen und Prognosen ermöglicht, ohne die Abläufe in der Gesundheitseinrichtung direkt zu beeinflussen. Dank der Fähigkeit, einen umfassenden Überblick über den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen in Echtzeit zu geben, ermöglicht die neue Digital-Twin-Technologie Personen im Facility Management und Entscheidungsträgern einen völlig neuen Umgang mit den komplexen Abläufen in Gesundheitseinrichtungen.

