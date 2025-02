Cenit AG (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 19,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Restrukturierung belastet Ergebnis 2024; Geschäftsjahr 2025 wird ein Übergangsjahr; Wachstumsimpulse in 2026 erwartet



Nach ersten vorläufigen Zahlen hat die CENIT AG im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von rund 207 Mio. EUR erzielt und liegt damit in der Mitte der im Oktober 2024 angepassten Umsatz-Guidance (205 Mio. EUR - 210 Mio. EUR). Mit einem vorläufigen EBITDA von rund 17 Mio. EUR (Vorjahr: 16,41 Mio. EUR) wurde die EBITDA-Guidance (17,9 Mio. EUR - 18,4 Mio. EUR) hingegen verfehlt. Bereits Ende Oktober 2024 hatte das CENIT Management die Ergebniserwartungen für das vierte Quartal 2024 gedämpft. Dies vor dem Hintergrund einer konjunkturell bedingten Nachfrageschwäche im Segment Automotive, das für rund 30 % des Gesamtumsatzes verantwortlich ist. Darüber hinaus war die CENIT AG von geringeren Abrufen aus der Luftfahrtindustrie betroffen, so dass in Summe der für das Unternehmen übliche Ergebnissprung im vierten Quartal nicht mehr absehbar war. Erschwerend kommt der immer noch laufende Wechsel von Einmal-Lizenzen zu SaaS-Erlösen hinzu.

Dass das EBITDA nun unter der Guidance liegt, ist auf den laufenden Umbau der Organisation, also unter anderem auf den planmäßigen Personalabbau, zurückzuführen. Die hierfür notwendigen Rückstellungen wurden zum Teil bereits im Geschäftsjahr 2024 gebildet, was das Ergebnis bereits im Vorfeld belastet hat. Analog zum EBITDA liegt auch das vorläufige EBIT mit 7,2 Mio. EUR bis 7,4 Mio. EUR unter der Guidance (8,0 Mio. EUR bis 8,5 Mio. EUR).

Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 (10.04.2025) wird das CENIT Management erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen. Eine Aktualisierung der langfristigen Zielsetzung (CENIT 2030) könnte dann im Laufe des Jahres erfolgen. Angesichts der derzeit noch ausstehenden Regierungsbildung in Deutschland sowie möglicher zollbedingter Handelshemmnisse dürfte die Aufstellung einer aussagekräftigen Guidance mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein.



Im laufenden Geschäftsjahr 2025 sollte die CENIT AG dennoch eine sichtbare Steigerung der Umsatzerlöse ausweisen. Hierzu sollte vor allem der Basiseffekt aus der erstmaligen ganzjährigen Konsolidierung der im Juli 2024 erworbenen Analysis Prime beitragen. Unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Umsatzwachstums der US-amerikanischen Tochtergesellschaft sollte Analysis Prime in 2025 einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von rund 17,5 Mio. EUR gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr leisten. Über diesen Basiseffekt hinaus dürfte die CENIT AG nach unserer Einschätzung nur ein geringes Wachstum (ca. 2 %) erreichen, so dass wir insgesamt mit Umsatzerlösen in Höhe von 228,43 Mio. EUR kalkulieren. Hierbei unterstellen wir eine weitestgehend seitwärts gerichtete Nachfrageentwicklung, die die aktuellen konjunkturellen Schwierigkeiten widerspiegelt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnen wir mit Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 4 Mio. EUR und reduzieren daher unsere bisherige EBIT-Prognose auf 8,02 Mio. EUR (bisher: 12,52 Mio. EUR). Das laufende Geschäftsjahr ist als Übergangsjahr zu sehen, in dem auch die bisher hohe M&A-Aktivität zum Erliegen kommen dürfte.

Für 2026 unterstellen wir eine höhere organische Wachstumsdynamik, sind aber mit einem prognostizierten Umsatz von 244,42 Mio. EUR (bisher: 250,08 Mio. EUR) etwas vorsichtiger. Obwohl sich die Hauptabnehmerbranchen des Unternehmens derzeit nachfrageschwach zeigen, gibt es auch Lichtblicke. So hat Dassault Systèmes langfristige Partnerschaften mit dem Volkswagen Konzern und der BMW Group vereinbart. Hiervon könnte die CENIT AG nachgelagert, z.B. bei der Anbindung an die SAP-Landschaft oder im Rahmen von Beratungsleistungen, deutlich profitieren. Darüber hinaus könnte dies eine Signalwirkung auf die Zulieferer haben, wodurch die CENIT AG direkte Umsätze generieren könnte. Im operativen Ergebnis sollten sich zudem die im Rahmen der Restrukturierungsmaßnahmen gehobenen Einsparpotenziale (GBC-Prognose: ca. 5 Mio. EUR p.a.) widerspiegeln, so dass wir einen EBIT-Sprung auf 15,44 Mio. EUR (bisher: 20,01 Mio. EUR) unterstellen.



Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von 19,00 EUR (alt: 22,00 EUR) ermittelt. Die Reduktion des Kursziels resultiert aus den angepassten Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,55 auf Tradegate (26. Februar 2025, 09:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cenit Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,09 %. Die Marktkapitalisierung von Cenit bezifferte sich zuletzt auf 63,59 Mio.. Cenit zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,500Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 24,000Euro was eine Bandbreite von +150,00 %/+215,79 % bedeutet.



