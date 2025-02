Reallöhne im Jahr 2024 um 3,1 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Stärkster Reallohnanstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008

- Nominallöhne nehmen im selben Zeitraum um 5,4 % zu

- Überdurchschnittliche Nominallohnanstiege bei Frauen und Geringverdienenden



Die Nominallöhne in Deutschland waren im Jahr 2024 um 5,4 % höher als im

Vorjahr. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 2,2 %. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nahmen die Reallöhne im Jahr

2024 damit um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr zu. Das war der stärkste

Reallohnanstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008. Während in den Jahren

zuvor noch insbesondere die hohe Inflation den Nominallohnanstieg aufgezehrt

hatte, ist das starke Reallohnwachstum im Jahr 2024 auf die schwächere

Inflationsentwicklung, die Zahlungen von Inflationsausgleichsprämien und die in

Tarifverträgen beschlossenen Lohnsteigerungen und Einmalzahlungen

zurückzuführen.







Wirtschaftsabschnitten "Information und Kommunikation" (+6,9 %), "Gesundheits-

und Sozialwesen" (+6,5 %) und "Erbringung von Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen" (+6,5 %) am stärksten. Demgegenüber verzeichneten

die Wirtschaftsabschnitte "Grundstücks- & Wohnungswesen" (+4,1 %), "Erbringung

von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen" (+4,1

%) und "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" (+4,6 %) sowie "Bergbau und

Gewinnung von Steinen und Erden" (+4,6 %) vergleichsweise geringe

Nominallohnanstiege.



Nominallöhne von Frauen steigen prozentual stärker als Nominallöhne von Männern



Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen 2024 um 5,5 % gegenüber dem

Vorjahr. Unter den Vollzeitbeschäftigten wiesen Frauen mit einem

durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 5,8 % stärkere Verdienststeigerungen

auf als Männer (+5,3 %). Dies trug zu einer Verringerung des Gender Pay Gap von

18 % auf 16 % bei (siehe hierzu Pressemitteilung Nr. 056 vom 13. Februar 2025).



Geringverdienende profitieren besonders stark von Inflationsausgleichsprämien



Insbesondere Geringverdienende hatten 2024 ein starkes Nominallohnwachstum zu

verzeichnen. Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer

Verdienstgrößenklasse, hatte das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1.

Quintil) mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,8 % die

stärksten Verdienststeigerungen. Dies ist wie bereits im Vorjahr vorrangig auf

den prozentual stärkeren Effekt der Inflationsausgleichsprämie in dieser Seite 2 ► Seite 1 von 2





