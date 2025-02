feratel Performancemonitor setzt neue Standards in der touristischen Prognose

Innsbruck (ots) - Präzise Vorhersagen und tagesaktuelle Analysen verbessern die

Planung und Steuerung im Tourismus. Destinationen profitieren von der

Genauigkeit des neuen Performancemonitors von feratel.



Die zuverlässige Vorhersage von Nächtigungen und Auslastungen, das detaillierte

Wissen um die Gästestruktur und die Anreisen ist für Tourismusdestinationen (von

Hotellerie und Gastronomie über Bergbahnen bis hin zur Verkehrsplanung und

Veranstaltungsorganisation etc.) ein entscheidender Erfolgsfaktor und wichtiger

Lenkungshebel.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Top-Destinationen wie Sölden, Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis, Seefeld,Mayrhofen-Hippach, Schladming-Dachstein und Saas Fee hatten bereits dieMöglichkeit, den Performancemonitor zu testen. In enger Abstimmung mit diesenhat feratel in den vergangenen Monaten das System perfektioniert und diePrognosequalität auf ein neues Niveau gehoben. Das offizielle Rollout am Markterfolgt im Mai dieses Jahres.Josef Schirgi, GF des Tourismusverbandes Serfaus-Fiss-Ladis zeigt sichbegeistert von dem Performancemonitor "Durch die Digitalisierung derMeldeprozesse verfügen wir bereits über einen umfangreichen tagesaktuellenDatenpool. Der Live-Einblick in die aktuell anwesende Gästestruktur nachNationalität und Altersgruppen erlaubt uns in Kombination mit dem neuenPrognosetool eine verbesserte kurzfristige Reaktion auf Marktanforderungen undbesseren Einsatz unserer Marketingmittel."GF Thomas Köhle vom TVB Paznaun - Ischgl : "Auch wir in Ischgl setzen auf denengen Austausch mit feratel und schätzen den kontinuierlichen Innovationsgeist.Das neue Prognosetool liefert uns nicht nur präzise Vorhersagen zu denerwarteten Gästezahlen, sondern auch tagesaktuelle Einblicke in dieNationalitätenstruktur, die Verteilung der Gäste auf verschiedene Kategorien undderen Aufenthaltsorte im Ort. Diese Daten ermöglichen eine noch gezieltereSteuerung unserer Angebote und eine flexible Anpassung an aktuelleGegebenheiten."Wie Touristiker von der Echtzeit-Auswertung profitierenMit dem feratel Performancemonitor haben Touristiker die Möglichkeit,tagesaktuell und detailliert neuartige Erkenntnisse aus dem eigenen Datenpoolabzurufen. Das System bietet zusätzlich zu den Prognosen präzise Einblicke in:- Tagesaktuelle Information aus dem digitalen Meldewesen zu allen derzeitanwesenden Gäste nach Herkunftsländern, Verteilung nach Kategorien, Orten undAltersgruppen- Vorschau der eigenen DMO-Buchungslage für zukünftige Anreisezeiträume mitTrendanzeige- Marktradar mit Analyse der Entwicklung der wichtigsten Herkunftsländer mitBuchungsverhalten, erzielte Buchungspreise, Aufenthaltsdauer, etc.KI-gestützte Technologie für höchste Präzision