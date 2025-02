Bitcoin weiter im freien Fall? XRP und BNB trotzen dem Chaos!

Die Kryptomärkte zeigen am Mittwoch erste Zeichen der Erholung, nachdem am Dienstag ein massiver Ausverkauf zu Verlusten von über 1,2 Milliarden US-Dollar geführt hatte. Besonders XRP und BNB verzeichnen deutliche Kursgewinne, während Bitcoin (BTC) weiterhin zwischen zwei kritischen Marken schwankt: Fällt der Preis auf 70.000 US-Dollar oder sehen wir bald eine Erholung in Richtung 90.000 US-Dollar?

Während sich der Kryptomarkt von den Schockwellen des jüngsten Preissturzes erholt, stechen insbesondere XRP und BNB heraus. XRP konnte bisher am Mittwoch um 4 Prozent auf 2,28 US-Dollar zulegen, während BNB um 2,9 Prozent auf 624,60 US-Dollar stieg.

Auch Solana (SOL) legte um 5 Prozent zu, während Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) mit moderaten 1,2 Prozent im Plus notierten. Allerdings bleibt der breite CoinDesk 20 Index (CD20), der die Performance der größten Kryptowährungen misst, weiterhin 2 Prozent im Minus.

Der Anstieg der Altcoins steht im Einklang mit einer CoinDesk-Analyse vom Dienstag, die nahelegte, dass der Markt nach einem Fünfmonatstief im Stimmungsindex und einer massiven Liquidationswelle möglicherweise überverkauft war. Kurzfristige Erholungen seien daher wahrscheinlich.

Bitcoin: Absturz auf 70K oder Rallye auf 90K?

Bitcoin zeigte sich nach den Turbulenzen zunächst stabil und näherte sich in den asiatischen Handelsstunden der Marke von 89.000 US-Dollar, nachdem er am Dienstag auf ein 24-Stunden-Tief von 86.200 US-Dollar gefallen war. Doch die Unsicherheit bleibt: Analysten streiten darüber, ob BTC auf 70.000 US-Dollar abrutschen oder die psychologisch wichtige 90.000-Marke zurückerobern wird.

Einflussfaktoren sind unter anderem Abflüsse aus Bitcoin-ETFs, die in den vergangenen zwei Wochen über eine Milliarde US-Dollar an Kapital verloren haben. Gleichzeitig steigt der japanische Yen – traditionell ein sicherer Hafen in unsicheren Zeiten – was riskantere Anlagen wie Bitcoin unter Druck setzt.

Trotzdem gibt es Hoffnungen auf eine Lockerung der US-Geldpolitik. Prognosen für eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im Mai liegen inzwischen bei 30 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit für zwei Zinssenkungen bis Juni auf 15 Prozent gestiegen ist. Solche Maßnahmen könnten den Kryptomarkt beflügeln, da sie die Liquidität erhöhen und das Anlegerinteresse an risikoreichen Vermögenswerten wie Krypto steigern.

Markt bleibt vorsichtig – Altcoin-Rallye bleibt aus

Obwohl Bitcoin und einige Altcoins Anzeichen einer Erholung zeigen, bleibt die Marktstimmung angespannt. Analysten warnen, dass frisches Kapital fast ausschließlich in BTC fließt, während Altcoins kaum profitieren.

Auch institutionelle Käufe scheinen sich abzuschwächen. Unternehmen wie Strategy (ehemals MicroStrategy) haben BTC-Käufe durch die Emission von Aktien finanziert. Doch mit Krypto-bezogenen Finanzierungen, die mittlerweile 19 Prozent aller Emissionen in den letzten 14 Monaten ausmachen, könnte dieser Markt an seine Grenzen stoßen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

