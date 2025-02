Die flexgold-App der SOLIT Gruppe für Edelmetall-Anleger wird mit dem swiss made software-Siegel ausgezeichnet

Tägerwilen (ots) - Die flexgold-App der SOLIT Gruppe für Investitionen in

physische Edelmetalle wurde mit dem swiss made software-Siegel ausgezeichnet.

Das Label kennzeichnet Schweizer Softwareprodukte, die in der Schweiz entwickelt

wurden und hohe Qualitätsstandards in der Softwareentwicklung erfüllen.



Die flexgold-App gewährt ihren Usern maximale Sicherheit, höchste Präzision und

intuitive Bedienung. Nutzer investieren in physische Edelmetalle wie Gold,

Silber, Platin und Palladium - in Echtzeit und mit voller Kontrolle. Innovative

Features wie detaillierte Sparpläne, Multi-Currency-Funktion, Live-Preise und

eine transparente Order-Übersicht bieten viel Komfort für moderne Anleger.







bewertet besonders die Qualität, Innovation und Präzision in der

Softwareentwicklung. Georg Wartenberg, Co-Founder und Managing Partner der SOLIT

Gruppe, freut sich über die Auszeichnung: "Durch die Partnerschaft mit swiss

made software erhält flexgold quasi mit Brief und Siegel, was wir von Anfang an

beabsichtigt haben. So gesehen das Tüpfelchen auf dem i für unsere

Entwicklungsarbeit und ein weiterer Vertrauensgewinn gegenüber unseren Kunden."



Hinter flexgold steht die im Jahr 2008 gegründete SOLIT Gruppe mit Sitz in

Tägerwilen (Schweiz). Die Gruppe ist eines der führenden in Deutschland tätigen

Edelmetall-Handelsunternehmen. Mit ihrem breiten Angebot, das von physischen

Edelmetallen über diverse Lagerkonzepte und Edelmetallsparpläne bis hin zu

sachwertbasierten Investmentfonds reicht, bietet das Unternehmen für viele

unterschiedliche Arten von Kunden die passenden Lösungen.



Über die SOLIT Gruppe



Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr

2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein

breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von

zentralen Kerngeschäft.



Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150

Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich

von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds

GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die

SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio,

bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie

sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle

evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen

Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).



Über swiss made software



Über 1000 Unternehmen sind stolze Träger der Label "swiss made software", "swiss

hosting" und "swiss digital services". Zusammen beschäftigen die swiss made

software-Unternehmen rund 25'000 ICT-Professionals und bieten über die Platform

http://www.swissmadesoftware.org über 800 Produkte und Dienstleistungen an.

Damit fördert swiss made software den Schweizer ICT-Werkplatz als

zukunftsträchtigen und strategischen Wirtschaftssektor, der für eine digital

souveräne Schweiz steht.



Kontakt:



SOLIT Gruppe

Herr Robert Vitye

Hauptstrasse 15

8274 Tägerwilen

Schweiz

T +49 (0) 6122 58 70-58

F +49 (0) 6122 58 70-22

M mailto:media@flexgold.com

http://www.flexgold.com



Pressekontakt

Sabine Dabergott

financial relations GmbH

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

T +49 (0) 6172-27159-30

F +49 (0) 6172-27159-69

M mailto:s.dabergott@financial-relations.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126228/5979011

OTS: SOLIT Gruppe

ISIN: DE000A2AQ952





