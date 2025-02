AUTO1 Group - Aktie im Rampenlicht - 26.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AUTO1 Group einen Gewinn von +70,48 % verbuchen.

Mit einer Performance von +10,48 % konnte die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

Der Onlinehändler Auto1 hat das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte vermeldet. Die Aktie setzt ihre Rekordjagd fort und legt am Mittwoch nochmal kräftig zu.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach dem durchwachsenen Wochenstart sieht es für den Dax am Mittwoch deutlich besser aus. In der ersten Handelsstunde auf Xetra stieg der deutsche Leitindex um 0,90 Prozent auf 22.613 Punkte. Das in der Vorwoche erreichte Rekordhoch steht bei …