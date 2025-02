VW-Rivale Stellantis bleibt nach Gewinneinbruch vorsichtig - Kursminus

aktienkunta schrieb 30.01.25, 14:23

naja, im Großen und Ganzen finde ich seine Ansichten schon ganz ok... Die Kosten sind das Hauptproblem, es kann ja in D kaum noch zu konkurrenzfähigen Kosten produziert werden. Wenn ich mich z.B. JETZT für eine Autoaktie entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Toyota wählen. Die sind nicht so heftig mit abgeschmiert, und das hat schon seinen Grund. In D finde ich schon seit jeher eher eine SIXT interessant, oder, wenns ein Hersteller sein muss, eine BMW.🤔

Stellantis ist halt aktuell "verlockend billig", aber wer weiß, wie lange das so bleibt. Das kann auch noch paar Jahre so suboptimal weiterlaufen bei denen...

Nur meine bescheidene pers Meinung 😎