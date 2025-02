Friseuse schrieb vor 1 Stunde

Putins Papagei mit Verweigerungshaltung und Putin als elementares Risiko für unsere Werte erzwingt eine europäische Rüstungsindustrie, abstrakt von der Entwicklung in der Ukraine.



Putin hat Trump nicht nur in der Hand, der zieht an ganz anderen Stellen. Trump ist nicht als Dealmaker richtig gegriffen, seine Deals haben auch in Zukunft die lausige Qualität von seinen Vereinbarungen mit dem dicken Nordkoreaner. Trump will Aufmerksamkeit für sich und liefert dafür Unterhaltung für ihn stützende Bedürftige mit Idealisierungsdrücken, am Ende pudelt er Putin. 1987 war Trump über der Klippe, die folgenden Wunderheilungen seiner Finanzen sind hinlänglich überliefert.



Das Mission Statement von Putin ist nicht begrenzt auf Krieg in der Ukraine , die Ukraine ist aktuell ein im Vordergrund stehendes Puzzleteil.



Rheinmetall bildet einen Kern der notwendigen Verteidigung.