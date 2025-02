Ausblick setzt Stellantis unter Druck - Andere Autowerte besser

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Stellantis sind am Mittwoch die Kursgewinne der vergangenen zwei Wochen wieder verflogen. Die Aktien sackten im frühen Handel wegen eines gedämpften Ausblicks um vier Prozent ab vom höchsten Niveau seit September. Nach einem düsteren Kursverlauf im vergangenen Jahr tun sich die Aktien damit in diesem Jahr weiter schwer. Das Jahresplus schrumpfte auf 2,5 Prozent.

Andere Autowerte erwischte es nicht: In Frankfurt tendierten VW , BMW und Mercedes zuletzt mit bis zu 0,8 Prozent im Plus. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts schaffte es trotz Stellantis mit 0,3 Prozent in die Gewinnzone.