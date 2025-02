DZ Bank senkt Thyssenkrupp auf 'Halten' - Hebt fairen Wert an

keepsmiling3 schrieb 19.02.25, 17:16

Na ja. Seit dem wir Generationen haben die davon träumen das Erbe der Eltern noch zu deren Lebzeiten zu verprassen, die Leistungsbereitschaft gleich setzen mit chillen und chillen to go... ihre würdigen Vertreter der Reality in Shows wie Dschungelcamp, Love Island und ähnlichen Formaten auftreten und vermeintlich das Abitur ein besserer Hauptschulabschluss ist, ist vieles möglich.



Aber ein Kanzler Habeck, vielleicht in den Kinderbuch Träumen selbst verfasst.



... und die Kräfte der ,CDU und CSU mit Apokalypse gleich zusetzen ...



ohne Worte - die Apokalypse hat uns ein Kanzler Scholz ewig grinsend mit dem Sachverstand der Grünen unser Land voll gegen die Mauer zu fahren , bereits beschert.



Der einzige Inhalt deines Textes , der sicherlich aller Zustiummung findet , ist das nach einem Raketenstart der TK Aktie von über 20 % sicherlich erstmal wieder Trauerstimmung aufkommt.



Anders wäre die Börse neu erfunden



Aber die Freude ist vielleicht riesig, das die Grünen nun nicht weiter unser Land an den Abgrund bringen und sich vielleicht wieder Ihrem Sachverstand im heimischen Gemüsegarten widmen.



Das würde dann auch den Kurssprung bei TK erklären.



Vielleicht ist ja CDU / CSU eher in der Lage grüne Politik zu machen mit Maß und Ziel