Evotec: Die Finanzchefin schmeißt schon wieder hin!

Evotec hat bereits einen Nachfolger für die scheidende CFO gefunden. Der Aufsichtsrat hat Paul Hitchin mit Wirkung zum 1. März 2025 zum neuen Finanzchef ernannt. Hitchin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Finanzbereich. Zuletzt war er CFO beim niederländischen Gesundheitsunternehmen Mediq, davor hatte er verschiedene CFO-Positionen bei General Electric inne.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird Rouxel zum 29. Februar als Chief Financial Officer (CFO) zurücktreten und Evotec zum 31. März endgültig verlassen. Als Grund gab sie an, sich "anderen Aufgaben widmen" zu wollen.

Der Rücktritt Rouxels reiht sich in eine Serie von Veränderungen an der Unternehmensspitze ein. Bereits Anfang 2024 hatte der langjährige CEO Werner Lanthaler überraschend seinen Rücktritt erklärt. Er begründete diesen mit einem "extrem herausfordernden, auch körperlich und insgesamt sehr anstrengenden Jahr 2023". Im Vorfeld seines Ausscheidens hatte es zudem mehrfach verspätete Insidertransaktionen gegeben, was für zusätzliche Unruhe sorgte.

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025: In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir Ihnen 5 aussichtsreiche Unternehmen vor, die einer allgemeinen Korrektur an den Märkten entgegentreten könnten. Jetzt kostenlosen Report herunterladen.

Auf Lanthaler folgte zum 1. Juli 2024 Christian Wojczewski als neuer CEO. Wojczewski bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung mit und war ebenfalls bereits CEO von Mediq – jenem Unternehmen, bei dem auch der neue Finanzvorstand Hitchin tätig war.

An der Börse sorgt die Unsicherheit rund um das Unternehmen weiterhin für Zurückhaltung. Nach Bekanntgabe der Personalumstrukturierung verliert die Aktie am Mittwoch um bis zu 3 Prozent und fällt damit zunächst auf den vorletzten Platz im MDAX. Das Kursplus seit Jahresbeginn beläuft sich auf weniger als 1 Prozent, da sich die Aktie einer hohen Volatilität ausgesetzt sieht. Der Jahresbericht für 2024 soll laut Evotec erst am 17. April 2025 vorgelegt werden. Bis dahin heißt es abwarten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!