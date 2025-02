BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 169 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Informationsdienstleisters im Gesundheitsbereich für 2024 sei solide gewesen, die Ziele für 2025 seien aber leicht enttäuschend, schrieb Analyst Simon Baker in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er sieht daher die Möglichkeit, dass die Konsensschätzungen etwas sinken werden./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:57 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,83 % und einem Kurs von 158,7EUR auf Tradegate (26. Februar 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.