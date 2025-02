Rolls-Royce, Dell, HP, Autodesk, Sixt, Hensoldt, Kion & Hella legen Zahlen vor!

06:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Jahreszahlen 06:00 Uhr, Schweiz: Bossard, Jahreszahlen 06:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Jahreszahlen 06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Jahreszahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 Uhr, Schweiz: Kudelski, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Belgien: UCB, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Jahreszahlen (10.30 h Pk und Call) 07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 07:30 Uhr, Deutschland: Befesa, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 Uhr, Deutschland: Nordex, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Baader Bank, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Aixtron, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Vallourec, Jahreszahlen 07:45 Uhr, Frankreich: Engie, Jahreszahlen 07:45 Uhr, Italien: Eni, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Jahreszahlen (10.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Man Group, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Haelon, Jahreszhlen 09:00 Uhr, Spanien: Iberdrola, Jahreszahlen 12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 18:05 Uhr, Frankreich: Saint-Gobain, Jahreszahlen Deutschland: SAP, Geschäftsbericht USA: Edison International, Q4-Zahlen USA: The Mosaic, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: HP Inc., Q1-Zahlen USA: Autodesk, Q4-Zahlen USA: GE Healthcare Technologies, Investor Day

Konjunkturdaten



08:00 Uhr, Deutschland: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung) Q4/24 und Jahr 2024

08:00 Uhr, Türkei: Handelsbilanz 1/25

08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 12/24 (endgültig)

08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 1/25

09:00 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig)

09:00 Uhr, Schweiz: Seco: BIP Q4/24 (Detaillierte Schätzung)

10:00 Uhr, Polen: BIP Q4/24 (endgültig)

10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 1/25

10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 2/25

10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 2/25

11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 2/25 (endgültig)

13:30 Uhr, EU: EZB Sitzungsrotokoll 29/30.1.25

14:30 Uhr, USA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q4/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 1/25



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 27.02.2024 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 00:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 08:00 DEU Gfk Verbrauchervertrauen 14:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:40 GBR BoE Ramsden Rede 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 15:05 USA Fed-Mitglied Barr spricht 16:00 USA Verbrauchervertrauen Conference Board



