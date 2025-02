Karlsruhe urteilt im März zum Solidaritätszuschlag Das Bundesverfassungsgericht will am 26. März sein Urteil zum Solidaritätszuschlag verkünden. Konkret entscheidet der Zweite Senat in Karlsruhe über eine Verfassungsbeschwerde von sechs FDP-Politikern. Sie meinen, der ursprünglich mit der …