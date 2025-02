ONVY sichert sich über 2 Millionen EUR für die Zukunft der KI-gestützten Gesundheitsprävention

München (ots/PRNewswire) - ONVY (https://www.onvy.health/) HealthTech Group, ein

führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützte Präzisionsgesundheit, hat über 2

Millionen US-Dollar in einer Seed-Extension-Finanzierungsrunde gesichert. Die

Finanzierung kommt von Voloridge Health, der Healthcare-Sparte von Voloridge

Investment Management, einem 21-Milliarden-Dollar-Hedgefonds mit führender

Expertise in datengetriebenen Investitionen. Mit dieser Investition beschleunigt

ONVY das Wachstum seiner KI-gestützten Gesundheitscoaching-Plattform, die

personalisierte Gesundheitsvorsorge in Echtzeit neu definiert.



Die Zukunft der Gesundheit: KI-gestützte Personalisierung im Fokus







Gesundheitsvorteile oft ungenutzt bleiben. ONVY (https://www.onvy.health/) löst

dieses Problem mit einer KI-Plattform, die biometrische und verhaltensbezogene

Daten in Echtzeit analysiert und in sofort umsetzbare Gesundheitsmaßnahmen

übersetzt.



Adrian Kochsiek (http://linkedin.com/in/adrian-kochsiek) , Gründer & CEO von

ONVY, erklärt:



"Die Zukunft der Gesundheit ist hoch personalisiert, präventiv und KI-gestützt.

Wir verwandeln individuelle Gesundheitsdaten in intelligente, sofort umsetzbare

Handlungsempfehlungen, damit Nutzer genau im richtigen Moment die besten

Gesundheitsentscheidungen treffen können. Dieses Investment ermöglicht es uns,

die nächste Generation der KI-gestützten Präzisionsgesundheit zu skalieren und

den Markt nachhaltig zu verändern."



Der AI Health Coach: Echtzeit-Optimierung der persönlichen Gesundheit



Die ONVY AI Health Coach App verbindet sich nahtlos mit Wearables, Umwelt- und

Gesundheitsdaten sowie individuellen Verhaltensmustern, um Nutzern

aufschlussreiche Einblicke zu liefern. Durch die kontinuierliche Analyse von

Aktivitätsniveaus, Schlafqualität, Ernährung, Stresslevel und anderen Faktoren

bietet ONVY:



- KI-gestützte Gesundheits­empfehlungen, die individuell auf Physiologie und

Lebensstil abgestimmt sind.

- Sofortiges Feedback zu Gesundheitsmetriken für präzise, datenbasierte

Verhaltensanpassungen.

- Langfristige Verhaltensoptimierung, um gesunde Gewohnheiten nachhaltig zu

etablieren.



Wachstum & Marktnachfrage: ONVY skaliert seine Plattform



Durch die steigende Nachfrage nach KI-gestützten Gesundheitslösungen im

B2B-Sektor baut ONVY seine Plattform weiter aus, um Partner aus den Bereichen

Corporate Wellness, Longevity und Versicherungen zu unterstützen. Die

Finanzierung beschleunigt die Expansion in drei Schlüsselbereichen:



- Weiterentwicklung des KI-gestützten Gesundheitscoachings durch tiefere





