Fresenius auf Hoch seit 2021 - Dividende und Ausblick positiv

"Fresenius tut, was sie tun müssen", kommentierte UBS-Experte Graham Doyle die Jahresbilanz. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien stark gewesen und der Ausblick beruhigenderweise "gut genug".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius sind am Mittwoch nach Geschäftszahlen auf das höchste Niveau seit November 2021 gesprungen. Die Papiere der Bad Homburger haben im laufenden Jahr rund 17 Prozent gewonnen und lassen damit sogar den Dax mit seiner Rekordjagd hinter sich. Am Mittwochvormittag lagen sie mit einem Zuwachs von sieben Prozent im sehr festen deutschen Leitindex vorne.

Sein Kollege David Adlington von JPMorgan ging ins Detail und lobte die erhöhte Margenprognose für Kabi, den Infusions- und Transfusionsspezialisten unter dem Dach von Fresenius. Hier traut man sich nun 16 bis 18 Prozent zu, nachdem dort die Profitabilität auch dank der Sparbemühungen zuletzt deutlich angestiegen war. Der Marktkonsens liege eher am unteren Ende, so Adlington. Eine positive Reaktion erwartete er auch, weil Fresenius nach einer Pause wieder eine Dividende zahlen will.

Im langfristigen Kurs-Chart gewinnt die Trendwende weiter an Kontur. Nachdem sich die Aktien von ihrem Hoch 2017 bei rund 80 Euro bis zum Herbst 2022 etwa geviertelt haben, kosten sie nun wieder 39 Euro. Rund ein Drittel der Verluste sind damit aufgeholt./ag/ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 39,05 auf Tradegate (26. Februar 2025, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,40 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 22,12 Mrd.. Fresenius zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +1,29 %/+11,42 % bedeutet.