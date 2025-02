Reskilling-Potenzial nicht ausgeschöpft / HR-Report 2025: Fit für die Arbeit der Zukunft? (FOTO)

Mannheim (ots) -



- Upskilling in deutschen Unternehmen gut etabliert

- Bei Reskilling sind die Betriebe noch zögerlich

- Führungskräfte brauchen neue Führungsskills

- Social Skills zu wenig beachtet



Klimawandel, Digitalisierung und nicht zuletzt künstliche Intelligenz stellen

bestehende Geschäftsmodelle in Frage und verlangen nach neuen Fähigkeiten.

Berufsbilder und Jobanforderungen verändern sich und machen Skilling-Strategien

relevant, um Mitarbeitende weiterzuentwickeln und damit gezielt zu binden. Der

HR-Report 2025 (https://www.hays.de/en/lp/hr-report/upskilling-und-reskilling-in

-unternehmen?utm_campaign=hr_report_25_&utm_source=online_newspapers&utm_medium=

press&utm_term=release&utm_content=pm) "Fit für die Arbeit der Zukunft? - Die

Bedeutung von Future Skills für Unternehmen und der Weg dorthin" von Hays

untersucht, wie Unternehmen Qualifizierungsmaßnahmen einsetzen, um sich für die

Zukunft aufzustellen.





"Unser HR-Report zeigt, unter welchem Qualifizierungs-Druck deutsche Unternehmenvor dem Hintergrund struktureller Umwälzungen stehen. Vor allem Re- & Upskillingbedeuten höhere finanzielle Aufwände und größere Führungsverantwortung. Davorschrecken viele noch zurück und halten an Bewährtem fest. Unternehmen brauchenjetzt gute und langfristige Qualifizierungs-Strategien für Beschäftigte, um dieanstehenden Transformationen zu meistern und im globalen Wettbewerb zubestehen", so Alexander Heise, Hays CEO Deutschland und CEMEA.Konkret schlüsselt die Befragung von 975 Beschäftigten mit und ohneFührungsverantwortung auf, in welchem Maße Unternehmen Up-, Re- undDeskilling-Maßnahmen einsetzen und welche Herausforderungen damit fürMitarbeitende und Führungskräfte verbunden sind. Der HR-Report 2025 wurde inZusammenarbeit mit dem Institut für Beschäftigung und Employability (IBE)erstellt.Unternehmen setzen Reskilling nur zögerlich einAngesichts massiver Transformationsprozesse wird das Erlernen neuer Fähigkeitenzunehmend wichtig, um Beschäftigten berufliche Perspektiven zu bieten und dieWettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu sichern. Allerdings zeigt der desHR-Report 2025 deutlich, dass es dafür vielerorts noch an Erfahrungen fehlt.Reskilling hat nur für 36 Prozent der Befragten einen hohen Stellenwert imUnternehmen. Führungskräfte aus Unternehmensleitung (47 Prozent) und HR (46Prozent) sehen eine höhere Wichtigkeit. Doch nur 27 Prozent der Beschäftigtensind in Reskilling-Maßnahmen involviert.Ziele von Reskilling-Maßnahmen sind vor allem die Anpassung an neueArbeitsbereiche (49 Prozent) und die Erhöhung fachlicher (46 %) Kompetenzen.