Munich Re erwartet trotz Kalifornien-Feuer mehr Gewinn - Kurssprung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien kosten die Munich Re voraussichtlich eine Milliardensumme. Der Vorstand schätzt die Belastung auf insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Vorstandschef Joachim Wenning hält trotzdem an seinem Ziel fest, den Gewinn in diesem Jahr auf 6 Milliarden Euro nach oben zu treiben. Im vergangenen Jahr war er um 23 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Aktionäre können sich auf eine überraschend hohe Dividende freuen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Munich-Re-Aktie gewann bis zum späten Vormittag rund fünf Prozent auf 553 Euro und war einer der stärksten Titel im Dax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier um fast 14 Prozent zugelegt. In den vergangenen zwölf Monaten summiert sich das Plus sogar auf fast ein Drittel.