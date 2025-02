Dax legt zu - Wirtschaftshoffnung, Unternehmenszahlen

"Schlimmer kann es für die deutsche Wirtschaft nicht mehr kommen, mit Schwarz-Rot kann es also nur besser werden, so lautet derzeit das Kaufargument für deutsche Aktien", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine anziehende Wirtschaft sowie positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in Kauflaune versetzt. Nach dem durchwachsenen Wochenstart sah es für den Dax gegen Mittag mit plus 1,33 Prozent auf 22.709 Punkte wesentlich besser aus. Das in der Vorwoche erreichte Rekordhoch bei 22.935 Punkten kommt näher.

Nach oben ging es am Mittwoch auch für den MDax der mittelgroßen Unternehmen, der sich mit einem Plus von 1,77 Prozent auf 28.583 Punkten erneut besser schlug als der Dax. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 stand 1,2 Prozent höher.

Die europäischen Börsen - allen voran der Dax - spielten aktuell in einer eigenen Liga und lösten sich zunehmend von der Wall Street, hieß es bei Index Radar. "Sollte die Euphorie um die amerikanischen KI-Giganten weiter nachlassen, könnte sich der Kapitalstrom aus den USA in Richtung Europa fortsetzen", so die Experten auch schon mit Blick auf die am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia .

Im Dax zogen auf dem ersten Platz die Anteile von Fresenius um über sieben Prozent an. Der Medizinkonzern zahlt nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr wieder eine Dividende.

Der Rückversicherer Munich Re steigerte seinen Gewinn trotz zweier zerstörerischer Hurrikane im vergangenen Jahr deutlich. Für gute Laune sorgten aber vor allem eine hohe Dividende und Aktienrückkäufe. Die Titel stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt gut fünf Prozent.

Beim Versorger Eon lobten Börsianer den starken Ausblick. Die Papiere gewannen mehr als dreieinhalb Prozent.

Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf gab es hingegen bei den Aktien der Deutschen Telekom . Die Zahlen der Bonner für 2024 nannte ein Händler durchwachsen und den Ausblick auf 2025 unter den Erwartungen. Am Dax-Ende verloren die T-Aktien 2,7 Prozent.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im neuen Jahr seinen Aufwärtstrend beim operativen Ergebnis fortsetzen und setzt sich höhere Ziele als erwartet. Das kam am Markt gut an. Auf dem ersten Platz im MDax schnellten die Papiere um fast 14 Prozent hoch./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



