mein-dienstrad.de erhält Deutschen Servicepreis 2025 für beste Servicequalität

Oldenburg (ots) - Zum vierten Mal in Folge wurde mein-dienstrad.de für seinen

herausragenden Service mit dem Deutschen Servicepreis ausgezeichnet. Die

feierliche Preisverleihung fand am 18. Februar in Berlin statt, wo

Geschäftsführer Lars-Robin Weislogel den Preis entgegennahm.



"Für uns ist dies eine ganz besondere Ehrung, die zeigt, wie wichtig

persönlicher Kundenservice in einer zunehmend digitalen Welt ist", sagte

Weislogel. Die Auszeichnung betont die starke Kundenorientierung von

mein-dienstrad.de, die auf über zehn Jahren Erfahrung und dem täglichen

Engagement der Mitarbeitenden basiert.





