Hybridkraftwerke sind das Gebot der Stunde (FOTO)

München (ots) - Hybridkraftwerke sind das Gebot der Stunde. Die Kombination vonStromerzeugung aus verschiedenen erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind undWasser gepaart mit smarter Speichertechnik hat einen entscheidenden Vorteil: Sieermöglicht die kostengünstige Integration von Strom aus erneuerbarenEnergiequellen in das Energiesystem. Deshalb werden der Stand der Technik,regulatorische Fragen und die Zukunftsperspektiven im Bereich vonHybridkraftwerken ein Schwerpunktthema sein, wenn sich die weltweiteSolarbranche bei der Intersolar Europe trifft. Die weltweit führende Fachmessefür die Solarwirtschaft findet in diesem Jahr bereits vom 7. bis zum 9. Mai imRahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für dieEnergiewirtschaft, in der Messe München statt. Die Veranstalter erwarten 2025über 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher aus der ganzen Welt.In ganz Europa entstehen gerade große Hybridkraftwerke: Ein Projekt in Portugalsoll nach der Fertigstellung eine 365 Megawatt (MW) PV-Anlage, einen Windparkmit 264 MW, einen 168 MW Batteriespeicher und einen 500 Kilowatt(kW)-Elektrolyseur für die Produktion von grünem Wasserstoff umfassen. In einemProjekt in Spanien wird Photovoltaik mit Wasserkraft kombiniert, wobei dieGesamtleistung des Hybridkraftwerks nach Fertigstellung bei 86 MW liegt. Darüberhinaus wird in Bulgarien derzeit eine Hybridanlage mit 238 MW PV, 250 MWWindkraft und einem 250 MW Batteriespeicher gebaut.Photovoltaik wächst exponentiellDie Dynamik beim Zubau von Photovoltaikanlagen bleibt auch weiterhin auf einemhohen Niveau und zeigt weiteres Wachstum: 2023/2024 haben Solaranlagen dreiViertel der weltweit neu installierten Energieerzeugungskapazitäten ausgemacht.Im Jahr 2015 betrug die weltweit installierte Leistung an PV rund 200 GW, bis2024 konnte die Erzeugungskapazität auf 2.000 GW verzehnfacht werden - die zweiTerawatt-Marke wurde damit geknackt. Die Internationale Energieagentur rechnetbis zum Jahr 2030 mit rund 6.000 GW installierter PV-Leistung, also einerweiteren Verdreifachung in wenigen Jahren. Die durch gleichsam exponentiellansteigenden Strommengen aus erneuerbaren Energien müssen flexibel und smart insStromsystem integriert werden. Die Kombination aus Erzeugung und Speicherung aneinem Ort wird ein entscheidender Teil der Antwort auf diese Herausforderungsein. In naher Zukunft dürfte die Kombination aus Solarstromerzeugung auf freienFlächen und Speichern zum Regelfall werden - eine Entwicklung, wie sie