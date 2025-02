Dax arbeitet sich weiter ins Plus - Fast alle Werte legen zu

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.715 Punkten berechnet, 1,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Siemens Energy sowie die Münchener Rück und auch fast alle anderen Werte legten zu. Lediglich bei den Papieren der Deutschen Telekom, von Zalando und Qiagen gab es am Mittag Abschläge.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qiagen! Short 40,62€ 0,29 × 13,01 Zum Produkt Long 34,39€ 0,35 × 10,47 Zum Produkt