First Solar überrollt die Konkurrenz, JinkoSolar in Bedrängnis!

Biden-Regierung treibt Wachstum an – First Solar profitiert von US-Zöllen

Der US-Solarmodulhersteller First Solar sorgt für Aufsehen an der Börse: Nach einem starken vierten Quartal und einer optimistischen Prognose für 2025 stieg die Aktie um 3,8 Prozent auf 144,84 Euro. Gleichzeitig sorgt das Unternehmen mit einer Patentklage gegen den chinesischen Konkurrenten JinkoSolar für Schlagzeilen.

Die von der Biden-Regierung im November verhängten Zölle auf Solarpanel-Importe aus Südostasien haben First Solar in die Karten gespielt. Während chinesische Hersteller mit Preisdruck kämpfen, profitiert das Unternehmen von der gestiegenen Nachfrage nach in den USA produzierten Modulen. Die Solarbranche erlebt einen Boom, da Unternehmen und Regierungen verstärkt auf erneuerbare Energien setzen.

First Solar konnte den Umsatz im Gesamtjahr 2024 auf 4,2 Milliarden US-Dollar steigern – ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zu den 3,3 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahr. Allein im vierten Quartal lag der Umsatz mit 1,5 Milliarden US-Dollar um 31 Prozent höher als im Vorjahr.

Patentstreit mit JinkoSolar eskaliert

Parallel zum Erfolg auf dem Markt verschärft First Solar seinen Wettbewerb mit JinkoSolar. Das Unternehmen reichte eine Klage beim United States District Court of Delaware ein, in der es dem chinesischen Hersteller eine Verletzung seiner TOPCon-Patente vorwirft. Diese Technologie zur Effizienzsteigerung von Solarmodulen hatte First Solar 2013 mit der Übernahme von TetraSun erworben.

"Unsere Gespräche mit JinkoSolar waren nicht zielführend. Deshalb sehen wir uns gezwungen, unsere Patentrechte gerichtlich durchzusetzen", erklärte Jason Dymbort, Executive Vice President von First Solar.

Optimistischer Ausblick: Milliardenumsatz erwartet

First Solar zeigt sich für 2025 äußerst zuversichtlich: Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz zwischen 5,3 und 5,8 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von rund 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten im Durchschnitt mit 5,52 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Auch beim Gewinn pro Aktie erwartet das Unternehmen ein starkes Wachstum: Die Prognose liegt zwischen 17,00 und 20,00 US-Dollar pro Aktie. Zwar bleibt der Mittelwert leicht unter der Analystenschätzung von 20,17 US-Dollar, doch die robusten Finanzkennzahlen sorgen für Optimismus.

CEO Mark Widmar betonte die langfristige Strategie des Unternehmens: "Wir haben unsere Produktionskapazitäten mit unserer neuen Fabrik in Alabama erweitert, treiben den Bau unserer Louisiana-Anlage voran und haben mit unserem neuen Forschungszentrum in Ohio eine Basis für zukünftige Innovationen geschaffen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





