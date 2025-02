Für Deutsche soll es günstig und gesund sein

Zürich/Berlin (ots) -



- Gesundheitsbewusstsein im Trend: Zuckerfreie und pflanzenbasierte Produkte

sind 2025 besonders gefragt - Re-Used Food gewinnt an Bedeutung.

- Strukturierter Einkauf: 86 % der Befragten planen ihren Lebensmitteleinkauf

und achten dabei gezielt auf Angebote.

- Nachlassende Nachhaltigkeit: Nachhaltige Kriterien beeinflussen den Einkauf

immer seltener.



Beim Einkaufen von Lebensmitteln soll es für Deutsche vor allem eines sein:

gesund. Besonders im Trend sind dabei zuckerfreie und vegane Produkte. Insgesamt

wächst das Gesundheitsbewusstsein - auch wenn das Thema Nachhaltigkeit im

Vergleich zum Vorjahr an Bedeutung verliert, schränkt die Mehrheit (83 %) der

Deutschen ihr Kaufverhalten zum Schutz der Umwelt ein. So wird das Thema Re-Used

Food - die kreative Verwertung von Speiseresten - immer beliebter und auch

regionale, saisonale sowie zuckerfreie Produkte sind unter den Befragten weiter

auf dem Vormarsch. Das Einkaufsverhalten in Deutschland verändert sich zunehmend

durch steigende Preise. Der Verzicht ist für viele allerdings keine Option - vor

allem dann, wenn es um Lebensmittel geht. 87 Prozent wollen mit detaillierten

Einkaufslisten sparen, fast jede:r Zweite (45 %) richtet seine Einkäufe gezielt

nach Angeboten aus und 58 Prozent der Deutschen kaufen auf Vorrat, wenn Produkte

im Angebot sind.







Einflussfaktoren für Einkaufsplanung und Kaufverhalten beleuchtet. Dabei wurden

im Januar 2025 über 10.000 Nutzer:innen der beliebten Einkaufslisten-App Bring!

zu ihrem Konsumverhalten befragt.



Digitale Helfer und Planung für eine gesunde Ernährung



Eine bewusste Ernährung und sorgfältige Planung gehen oft Hand in Hand. So

nutzen in Deutschland 55 Prozent eine Einkaufsliste, um ungesunde Spontankäufe

zu vermeiden, während 42 Prozent ihre Mahlzeiten mit einem wöchentlichen

Essensplan strukturieren. Eine Unterstützung bei der Planung sind Ernährungs-

und Lebensmittel-Apps: Mit 28 Prozent ist die Bedeutung der digitalen Helfer um

10 Prozentpunkte gestiegen. Vorreiter in Sachen gesunder Ernährung sind vor

allem jüngere Generationen. Mit zunehmendem Alter nimmt das

Gesundheitsbewusstsein in Deutschland hingegen immer weiter ab.



Sich bewusst zu ernähren, ist für viele häufig eine Frage des Preises. Besonders

wenn es um Bio-Produkte und nachhaltige Alternativen geht, muss ihrer Meinung

nach tiefer in die Tasche gegriffen werden. Auch nachhaltige Ernährung gilt als

teurer - ein Faktor, der ihren Einfluss beim Lebensmitteleinkauf zunehmend

schwinden lässt. Während 2023 noch 49 Prozent der Konsument:innen nachhaltige

Produkte bevorzugten, sind es in diesem Jahr nur noch 37 Prozent. Ein Grund Seite 2 ► Seite 1 von 2





