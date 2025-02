Mercedes-Benz, Volvo, Siemens Energy & Thyssenkrupp – Analystenstimmen des Tages

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Dienstag an die Resultate des ersten Geschäftsquartals an.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Mercedes-Benz an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 59 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst George Galliers passte seine Schätzungen am Dienstag an die jüngsten Zahlen und den Aktienrückkauf ab Mai dieses Jahres an.

UBS hebt das Kursziel für Volvo B an

Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 302 auf 370 schwedische Kronen angehoben. Der Nutzfahrzeughersteller sei im derzeitigen, von Zöllen geprägten unsicheren Geschäftsumfeld in Nordamerika am besten positioniert und seine bevorzugte Wette auf sich verbessernde Aussichten in Europa, schrieb Analyst Hemal Bhundia in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie lägen im mittleren einstelligen Prozentbereich über den Konsensprognosen.

DZ Bank stuft Thyssenkrupp von "Kaufen" auf "Halten" ab

Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 6,40 auf 7,00 Euro angehoben. Nach dem rasanten Kursanstieg notiere die Aktie deutlich über dem bisherigen fairen Wert, begründete Analyst Dirk Schlamp am Mittwoch seine neue Einschätzung. Wesentliche positive Szenarien für den Industriekonzern erschienen eingepreist und es bestünden weiterhin Risiken. Der Experte verwies vor allem auf die Restrukturierung des Stahlgeschäfts. Dementsprechend sei das weitere Kurspotenzial begrenzt.

