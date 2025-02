Bestandssanierung als Schlüssel zu nachhaltigen Mietrenditen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Zahlreiche Menschen möchten in den Immobilienmarkt investieren -am liebsten in Neubauten. Doch sie werden von unterschiedlichen Faktorenabgeschreckt, darunter hohe Kosten und regulatorische Hürden. Deshalb komplettauf ein Immobilieninvestment zu verzichten, ist allerdings nicht nötig - eskommt einzig auf die Wahl des Objektes an. Mit der HanseatischenWohnungsgenossenschaft setzt Stephan Gerlach bewusst auf Bestandssanierungen.Durch gezielte Modernisierungen steigert das Unternehmen den Wert der Immobilien- und sichert so langfristige Mietrenditen für Immobilieninvestoren. Warumsanierte Bestandsobjekte aktuell besonders attraktiv sind, erklärt der Experteim Folgenden.Während die Nachfrage an Wohnraum stetig wächst, fehlt es überall anbedarfsgerechten Neubauten. Hohe Baukosten und begrenzte Flächen bremsen dieEntwicklung, was dazu führt, dass die klassischen Modelle, die aufNeubauprojekte setzen, immer mehr an Attraktivität verlieren. Diese Situationsorgt bei vielen Immobilieninvestoren für Unsicherheit. Sie fragen sich, ob undinwiefern sich Investitionen in diesem Umfeld noch lohnen. "In den letztenJahren sehen sich Immobilieninvestoren mit einer Vielzahl von Herausforderungenkonfrontiert", betont Stephan Gerlach, der Geschäftsführer der HanseatischenWohnungsgenossenschaft. "In einem Umfeld, das von wirtschaftlichen undpolitischen Schwankungen geprägt ist, fragen sie sich, wie sie auch weiterhindiesen Weg des Vermögensaufbaus gehen können.""Doch trotz der aktuellen Herausforderungen gibt es eine Lösung, die nicht nuraktiv den Wohnraummangel entschärft, sondern auch eine stabile Rendite fürAnleger sichert: die Bestandssanierung", fährt der Experte fort. "Gerade inguten Lagen, in denen der Wohnraum knapp ist und die Nachfrage weiter steigt,bieten sanierte Bestandsimmobilien eine zukunftssichere Möglichkeit zurKapitalanlage und eröffnen die Möglichkeit, langfristig gute Mieten zuerhalten." Mit der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft, einer Tochter derGerlach Immobiliengruppe (GIG), hat es sich Stephan Gerlach zur Aufgabe gemacht,seinen Kunden ein umfassendes Rundum-sorglos-Paket für Immobilieninvestitionenzu bieten. Dabei unterstützt das Unternehmen seine Kunden nicht nur bei jedemSchritt des Kauf- und Finanzierungsprozesses, sondern übernimmt im Anschlussauch die Vermietung und Verwaltung der Immobilien. Ob passives Nebeneinkommen,sichere Altersvorsorge oder vorzeitiger Ruhestand - Stephan Gerlach und seinTeam finden für jede Lebenssituation die optimale Lösung. So konnten sie bereitszahlreichen Investoren dabei helfen, den Einstieg in den Immobilienmarkterfolgreich zu meistern.