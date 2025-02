JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Ergebnisse aus der dritten Phase der Serena-6-Studie mit dem Medikament Camizestrant hätten früher den primären Endpunkt erreicht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit weiteren Details rechnet er Mitte des Jahres im Rahmen des Krebskongresses ASCO./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 145,5EUR auf Tradegate (26. Februar 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.