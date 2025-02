AKTIE IM FOKUS Siemens Energy gefragt - Morgan Stanley betont Chancen Bei Siemens Energy haben nach dem jüngsten Kursrückschlag Käufer am Mittwoch ihre Chance gesucht. Die Aktien des Energietechnikkonzerns kehrten mit gut 6 Prozent Plus auf 57,70 Euro wieder an ihre 50-Tage-Linie zurück. Knapp darüber war am Vortag …