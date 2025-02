Miele festigt Wachstumskurs und geht mit Zuversicht ins Geschäftsjahr 2025 (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Jahresumsatz 2024 wächst leicht auf 5,04 Milliarden Euro (+1,7 Prozent)

- Zahl der Mitarbeitenden steigt auf rund 23.500 (+3,4 Prozent)

- Unternehmen investiert in Deutschland 500 Millionen Euro bis 2028

- Neue Produkte, Services und KI-Lösungen sichern Zukunftspfad



Die Miele Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 ihren Wachstumskurs gefestigt. In

einem anspruchsvollen Marktumfeld und unter gesamtwirtschaftlichen

Herausforderungen erzielte Miele einen Umsatz von 5,04 Milliarden Euro. Dies

entspricht einem Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Durch das Joint

Venture SteelcoBelimed stieg die Anzahl der Beschäftigten auf 23.500, was einem

Zuwachs von 3,4 Prozent entspricht. In Deutschland waren rund 11.300

Mitarbeitende beschäftigt, 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Rahmen des

2024 gestarteten Transformationsprogramms MPP (Miele Performance Program) hat

Miele seither wichtige Meilensteine erreicht, betriebsbedingte Kündigungen in

Deutschland im Zuge des Programms konnten ausgeschlossen werden. Miele plant,

bis 2028 rund 500 Millionen Euro in Deutschland zu investieren.







Herausforderungen. Wir haben weltweit unser 125-jähriges Bestehen gefeiert und

zugleich eines der größten Transformationsprogramme in der

Unternehmensgeschichte gestartet", sagt Dr. Reinhard Zinkann, geschäftsführender

Gesellschafter von Miele. "Trotz angespannter Marktbedingungen mit

Kaufzurückhaltung, hohem Preisdruck und geoökonomischen Herausforderungen haben

wir uns behaupten können. Dafür danken wir unserem Team herzlich", ergänzt Dr.

Markus Miele, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter.



Neben Jubiläumsfeierlichkeiten auf allen fünf Kontinenten zählen der

Produktionsstart des neuen Werks in den USA, das Joint Venture SteelcoBelimed im

Medizintechnikbereich sowie mehrere produktseitige Premieren auf der Leitmesse

IFA in Berlin zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres. Darüber hinaus

bestätigen zehn Testsiege bei Stiftung Warentest die Premium-Qualität von

Miele-Geräten.



Im Jahr 2024 wurde das Transformationsprogramm MPP im Unternehmen gestartet.

"Auf die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir schnell und

entschlossen reagiert", sagt Geschäftsführerin Rebecca Steinhage. "Unser Ziel

war es, Mieles Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und so die Zukunftsfähigkeit

des Unternehmens zu sichern. Dafür haben wir mutig notwendige Entscheidungen

getroffen." Im vergangenen Jahr hat Miele zahlreiche Ziele erreicht: Von

geplanten Maßnahmen zur Erlösverbesserung und Effizienzsteigerung in Höhe von

500 Millionen Euro wurden bereits 50 Prozent realisiert. "Dass es uns gelungen Seite 2 ► Seite 1 von 3





