Die Escape Challenge Tourismus - Ein einzigartiges Erlebnis für Entdecker und Rätsellöser

Die Escape Challenge Tourismus: Eine Mischung aus Spiel und TechnologieDie Escape Challenge Tourismus verbindet klassische Escape-Room-Elemente mitinnovativen Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Augmented Reality und3D-Druck. Teilnehmer lösen interaktive Rätsel und erleben praxisnah, wiedigitale Lösungen den Tourismusalltag bereichern können. In der Story "Bed &Breakfast mit urbanem Flair" möchte Hausmeisterin Inge ungenutzte Kellerräumedes Historischen Archivs in eine moderne Ferienwohnung verwandeln. Doch bevorGäste die Minibar genießen können, müssen sie digitale und kreativeHerausforderungen meistern.Studierende testen die Escape Challenge im VorfeldNoch vor der offiziellen Eröffnung haben Studierende verschiedener Hochschulendie Möglichkeit, die Escape Challenge zu testen. Ihr Feedback zuNutzerfreundlichkeit, digitalen Inhalten und dem Ablauf des Spiels wird genutzt,um das Erlebnis für Unternehmen weiter zu optimieren.Buchung und Teilnahme:Die Escape Challenge Tourismus findet im Historischen Archiv Tourismus derTechnischen Universität Berlin statt. Teams von 3 bis 5 Personen können sichüber die Website des Zentrums zu festen Terminen anmelden. Für alle, die nichtvor Ort teilnehmen können, gibt es eine mobile Version der Challenge, die aufverschiedenen Veranstaltungen gezeigt werden kann. Anmeldung unter:https://digitalzentrum-tourismus.de/escape-challenge-tourismus/Kostenfreie Teilnahme für UnternehmenDank der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist dieTeilnahme an der Escape Challenge sowie anderen Projekten desMittelstand-Digital Zentrums kostenfrei.Über das Mittelstand Digital Zentrum TourismusDas Mittelstand-Digital Zentrum Tourismus gehört zum Netzwerk"Mittelstand-Digital". Es bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, derInitiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft und "Digital Jetzt" umfassendeUnterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmenprofitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralenAngeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung und stelltfinanzielle Zuschüsse bereit. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.mittelstand-digital.deFür weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:Ann Kathrin KleistDer Mittelstand. BVMW e.V.Tel.: 0151/70584299E-Mail: mailto:ann-kathrin.kleist@bvmw.deChristoph HenselerTechnische Universität BerlinFachgebiet Arbeitslehre / Technik und PartizipationTel.: 030/314-73432E-Mail: mailto:christoph.henseler@tu-berlin.deÜber den VerbandDer Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige undbranchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.dePressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5979348OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.