Bernstein belässt Danone nach Zahlen auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem "soliden Zahlenwerk" für das vierte Quartal und Gesamtjahr, das der Nahrungsmittelhersteller vorgelegt habe. Er verwies zudem auf den freien Barmittelzufluss und die damit sinkende Nettoverschuldung, die nun knapp unter dem unteren Ende der Prognosespanne des Managements liege. Das Ausbleiben signifikanterer Ausschüttungen an die Aktionäre sei vielleicht die einzige echte Enttäuschung an diesem Tag./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:39 / UTC