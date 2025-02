American Tungsten gibt Abschluss des aufgestockten und überzeichneten nicht vermittelten LIFE- Angebots von Aktien bekannt

Vancouver, British Columbia -- 26. Februar 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (das "Unternehmen" oder "American Tungsten") freut sich bekannt zu geben, dass es, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 18. Februar 2025 und vom 21. Februar 2025, seine zuvor angekündigte aufgestockte und überzeichnete nicht vermittelte Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie hierin definiert) (das "LIFE-Angebot") abgeschlossen hat.

Im Rahmen des LIFE-Angebots emittierte das Unternehmen 1.475.875 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Preis von 1,60 $ pro Stammaktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von 2.361.400 $.

Im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot zahlte das Unternehmen an geeignete Vermittler eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 116.158 $ in bar und 72.598 Aktienkaufwarrants (die „Finder's Warrants“). Jeder Finder's Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,60 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Das LIFE-Angebot wurde gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten Teil 5A des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions (die“Ausnahmeregelung für börsennotierten Emittenten“) durchgeführt und daher unterliegen die im Rahmen des LIFE-Angebots ausgegebenen Stammaktien keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In Verbindung mit dem LIFE-Angebot kann unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Webseite des Unternehmens unter www.americantungstencorp.com ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument („Angebotsdokument“) abgerufen werden. Potenzielle Investoren sollten sich mit diesem Angebotsdokument vertraut machen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem LIFE-Angebot für Konzessionsgebietszahlungen, die Exploration von Konzessionen und Marketing sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Die im Rahmen des LIFE-Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung besteht oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, verkauft werden.