Skoda Octavia, Fabia und Kamiq siegen bei Leserwahl von auto motor und sport (FOTO)

> Skoda Kamiq erzielt Importsieg in der Kategorie ,Kleine SUV/Crossover'Dreifacherfolg für Skoda bei der 49. Leserwahl 'Best Cars' von auto motor undsport: Skoda Octavia, Fabia und Kamiq erzielen jeweils den Importsieg in ihrerjeweiligen Kategorie. Während der Kamiq seinen ersten Triumph bei derrenommierten Leserwahl feiert, ist es der dritte Titel in Serie für den Fabia.Der Octavia sichert sich den 'Best Cars'-Award zum zwölften Mal in Folge.Zum 49. Mal hat das Fachmagazin auto motor und sport mithilfe seiner Leserinnenund Leser die 'Best Cars' gewählt. 94.531 Teilnehmer sind dem Aufruf gefolgt undhaben aus insgesamt 462 Modellen in 13 Fahrzeugkategorien ihre Favoritenbestimmt. Mit Ausnahme der Kategorie ,Mini Cars' gab es pro Klasse je einenGesamt- und Importsieger.Skoda Octavia macht das Dutzend voll: zwölfter Importsieg in FolgeDer Skoda Octavia gehört zu den erfolgreichsten Modellen bei der Leserwahl. Beiden 'Best Cars 2025' wählen ihn die Leserinnen und Leser mit 18,9 Prozent allerStimmen zum besten Importmodell der ,Kompaktklasse'. Diesen Erfolg sichert ersich damit zum zwölften Mal in Folge. Bei der diesjährigen Ausgabe hat sich derMarkenbestseller dabei gegen 25 Wettbewerber durchgesetzt. Die aktuelleModellgeneration erfuhr im vergangenen Jahr eine umfangreiche Aufwertung.Seitdem punktet das als Limousine und Kombi erhältliche Bestsellermodell derMarke mit aufgefrischtem Design, Matrix-LED-Hauptscheinwerfern der zweitenGeneration und einem weiter ausgebauten Angebot an Sicherheits- undKomfortmerkmalen. Ein Highlight ist auch das Platzangebot: Der Octavia fasst biszu 1.555 Liter, der Octavia Combi sogar bis zu 1.700 Liter. In punctoMotorisierungen bietet Skoda den Octavia mit vier Benzin- und zweiDieselaggregaten sowie auf Wunsch mit Mild-Hybridtechnologie an.Dritter Titel hintereinander: Skoda Fabia setzt sich bei ,Kleinwagen' an dieImportspitzeBei den 'Best Car'-Awards 2025 konnte der Fabia 14,8 Prozent der Stimmen für denbesten Importwagen der ,Kleinwagen' auf sich vereinen und sichert sich damit diedritte 'Best Cars'-Auszeichnung in Folge. Zudem zählte er bereits 2008 zu denTitelträgern. Bei der 49. Ausgabe der Leserwahl ließ er 25 Wettbewerber hintersich. Obwohl er im Kleinwagensegment antritt, bringt der Fabia echteKompaktklassequalitäten mit. Die vierte Generation des beliebten Skoda Modellsbasiert auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 aus dem Volkswagen Konzern undverfügt über das beste Platzangebot des Segments, verbesserten Komfort undzahlreiche Sicherheits- und Assistenzsysteme.Skoda Kamiq: Importsieger in der Kategorie ,Kleine SUV/Crossover'Im vergangenen Jahr hat Skoda den Kamiq umfangreich überarbeitet. Er punktetseitdem mit noch stärkerer SUV-Präsenz, aufgewertetem Interieur inklusivenachhaltigen Materialien, digitalen Anzeigen und neuen Simply Clever-Details.Auch Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen zählen zu den Qualitäten desSkoda Kamiq. Dieses Gesamtpaket überzeugt auch die Teilnehmer der Leserwahl: Mit14,8 Prozent der Stimmen belegt er Platz eins aller importierten Modelle in derKategorie ,Kleine SUV/Crossover' und lässt dabei 32 Wettbewerber hinter sich.Die Ergebnisse veröffentlicht auto motor und sport am 27. Februar in der Ausgabe6/2025 sowie online auf auto-motor-und-sport.de.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5979421OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH