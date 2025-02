Morgan Stanley sieht zweite Chance bei Siemens Energy - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien preisten nur das untere Ende der Unternehmenszielspanne für den operativen Gewinn (Ebitda) für 2028 ein, schrieb Analyst Max Yates in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es sei aber unwahrscheinlich, dass der Konzern nur da landen werde. Damit ergebe sich nicht weit vom DeepSeek-Tief entfernt eine weitere Kaufchance.

Das Gasturbinengeschäft von Siemens Energy lebe nicht nur von den KI-Datenknoten. Es mache aktuell nur geschätzte sieben Prozent der Konzernaufträge aus. Daneben treibe beispielsweise auch die Umstellung der Energieerzeugung in den Schwellenländern von Kohle auf Gas oder der Trend zu Kostensenkungen in Europa den Konzern an.

Siemens Energy sei eine beliebte Aktie und bei vielen im Depot, so Yates. Dies mache sie inzwischen verwunderbar für erratische Kursbewegungen.

Gemäß der Einstufung "Overweight" erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen zwölf und 18 Monaten.

