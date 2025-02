Branchenverband warnt vor Umkehr bei Förderung von Wärmepumpen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband Wärmepumpe warnt mit Blick auf die neue Bundesregierung vor einer grundlegenden Wende bei der staatlichen Förderung von Wärmepumpen. "Wir brauchen Kontinuität", sagte Sven Kersten, Sprecher des Beirats Industrie des Verbands. Das Schlimmste in Förderprogrammen sei, wenn angekündigt werde, es werde sich in ein paar Monaten etwas ändern: "Dann haben wir entweder einen Riesen-Run oder eine Riesen-Abwartehaltung. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen."

Der Geschäftsführer des Verbands, Martin Sabel, sagte, es wäre nicht besonders klug, ein erfolgreiches Förderprogramm komplett auf null zu setzen oder stark einzuschränken. "Das wird auch, glaube ich, keiner machen."