Anixa Biosciences und Moffitt Cancer Center schließen Verabreichung an die dritte Kohorte im Rahmen der klinischen Studie zur CAR-T-Therapie beim Ovarialkarzinom ab

SAN JOSE, Kalifornien, 26. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass im Rahmen der laufenden klinischen Phase-1-Studie zur Beurteilung der neuartigen T-Zell-Therapie mit chimären Antigenrezeptoren (CAR-T-Therapie) in der Behandlung des rezidivierenden Ovarialkarzinoms die Verabreichung an die letzte Patientin in der dritten Kohorte abgeschlossen wurde. Die Durchführung der Studie erfolgt im Rahmen einer Forschungspartnerschaft mit dem Moffitt Cancer Center („Moffitt“). Die vierte Kohorte wird voraussichtlich nach einem 30-tägigen Verifizierungszeitraum beginnen, in dem untersucht wird, ob in der dritten Kohorte keine unerwünschten Nebenwirkungen aufgetreten sind.