Kobrea veröffentlicht Explorations-Update zu Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 26. Februar 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) liefert ein Update zu den laufenden Feldaktivitäten auf den Western Malargüe Copper Projects des Unternehmens. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an den Western Malargüe Copper Projects, die sich aus sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von über 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza zusammensetzen (Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024).

Höhepunkte

- Standorte für Diamantbohrungen wurden auf El Perdido festgelegt

- Vorbereitungen für Bau einer Zugangsstraße auf El Perdido im Gange

- Hydrothermale Brekzie von 1.700 m x 250 m auf El Perdido identifiziert

- Hydrothermale Brekzien auf mehreren anderen Kupfer-Porphyr-Prospektionsgebieten identifiziert

Feldteams haben auf zahlreichen Porphyrprospektionsgebieten, wobei der Fokus auf El Perdido lag, geologische Kartierung durchgeführt und Gesteinssplitterproben genommen. Auf El Perdido kartierten Geologen von Kobrea zuvor unidentifizierte hydrothermale Brekzien von 1.700 Meter mal 250 Metern, die nord-nordwestlich verlaufen und das interpretierte Zentrum (Abbildung 1 & 2) des Porphyr-Kupfer-Systems von El Perdido, wo A-geäderte Klasten in hydrothermaler Brekzie gesichtet wurden (Abbildung 3), durchschneiden. Verschiedene Arten hydrothermaler Brekzien wurden auf El Perdido beobachtet, darunter auch spätmineralische Brekzien mit A-geäderten Klasten, intermineralische Brekzien mit Stockwork-Adern, Biotit-Magnetit-Brekzien mit Chalcopyrit- und Pyrit-Matrix-Brekzien. Trotz hoher Auswaschung an der Oberfläche, weisen erhaltene Chalkosin-Adern und Einsprenglinge, die in Ausbissen und Geschiebe beobachtet wurden, auf das Potenzial für einen erhaltenen supergen-angereicherten Horizont unbekannter Mächtigkeit hin. Das Unternehmen hat Bohrstandorte bestimmt und bereitet momentan den Bau einer Zugangsstraße vor.