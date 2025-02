OneLayer stellt erweiterte Zero Touch Provisioning (ZTP)-Integration für Private LTE/5G mit Palo Alto Networks vor

BOSTON, 26. Februar 2025 /PRNewswire/ -- OneLayer, der führende Anbieter von privaten LTE/5G-Betriebsmanagement- und Sicherheitslösungen, kündigte heute eine neue Integration mit Palo Alto Networks, dem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheit, an, die darauf abzielt, die Herausforderungen der effizienten Bereitstellung großer Mobilfunkgeräte zu bewältigen. Diese Zusammenarbeit integriert Zero Touch Provisioning (ZTP) mit einem umfassenden Sicherheitsmanagement, wodurch der Onboarding-Prozess rationalisiert und die Netzwerksicherheit verbessert wird.

Unternehmen stehen oft vor Hindernissen, wenn sie SIM-basierte Geräte in großem Umfang einsetzen. Diese neue Integration kombiniert das Know-how von OneLayer in den Bereichen SIM-Bereitstellung, Aktivierung und Gerätemanagement, einschließlich Onboarding-Validierung, Geräteauthentifizierung und -autorisierung, mit der fortschrittlichen 5G-fähigen Next Generation Firewall (NGFW)-Technologie von Palo Alto Networks.