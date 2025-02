Fachprogramm mit praxisorientierten Highlights und unterhaltsamen Akzenten

Bonn (ots) - Umfangreiches Branchenwissen / Deutschlands größte Fuhrparkmesse

für mehr Know-how, innovative Impulse und zielführendes Netzwerken / Über 330

Aussteller / Ehrengast: Guido Cantz



Die "Flotte! Der Branchentreff" präsentiert am 26. und 27. März 2025 in

Düsseldorf ein umfangreiches Fachprogramm, das Fuhrpark- und

Mobilitätsverantwortlichen praxisorientierte Einblicke und Lösungen bietet.

Neben fundierten Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops sorgt der Ehrengast

Guido Cantz für unterhaltsame Momente und fördert den Austausch unter den

Teilnehmern.





"Es wird viele Highlights auf der Veranstaltung geben und für jeden kann das jenach seiner eigenen Situation und seiner Suche nach Antworten ein anderes sein",sagt Ralph Wuttke, Chefredakteur der Fachzeitschrift Flottenmanagement undverantwortlich für die Messe. Ein Highlight sei sicher das Thema "Zukunft desFuhrpark- und Mobilitätsmanagements" - mehr als ein Blick in die Glaskugel. Undum innovative Ansätze für die Mobilität von morgen geht es auch, wenn es imNetzwerk Future Mobility des Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. heißt"Neues lernen und Erfahrungen teilen". Hier geben Experten Einblicke in ihrepersönlichen Erfahrungen und diskutieren aktuelle Herausforderungen sowiezukünftige Trends. Die Messebesucher erleben praxisnahe Lösungen und können ihrespezifischen Erfahrungen und Anforderungen reflektieren und ins Gespräch gehen.Des Weiteren beleuchten Fachleute aus den verschiedensten Bereichen und Branchenaktuelle Herausforderungen, beispielsweise wie der Einstieg ins Zeitalter derelektrischen Lkw derzeit aussieht. Rechtsexperten erläutern aktuelle fürFuhrparkverantwortliche relevante rechtliche Fragestellungen und bietenHandlungsempfehlungen. Da kann man Themen wie die Abrechnung einesFahrzeugschadens nach dem "Vier-Stufen-Modell" des BGH" wählen, oder erfahren,wie man bei der Maut oder von der Handwerkerregelung profitieren kann.Aber auch technologische Innovationen und Trends kommen nicht zu kurz: Vorträgezu nachhaltigen Fuhrparkkonzepten sowie den neuesten Entwicklungen in derFahrzeugtechnologie und deren Integration in bestehende Fuhrparks stehen genausoauf der Agenda.Besonderheiten und Nutzen für TeilnehmerDer Besuch der "Flotte!" Ist durch das Fachprogramm mehr als nur einMessebesuch, um sich einen Überblick über Dienstleister und Anbieter zuverschiedensten Themen zu machen. Es geht auch um Weiterbildung undZertifizierung. Teilnehmer erhalten Bescheinigungen und neutrale Zertifikate fürdie Teilnahme an den Vorträgen und Workshops, die zur beruflichen Weiterbildungbeitragen. Praxisorientierte Workshops und interaktive Sessions ermöglichendarüber hinaus den direkten Austausch mit Experten und die Erarbeitung konkreterLösungen für die eigenen individuellen Herausforderungen.Ehrengast Guido CantzDer bekannte deutsche Fernsehmoderator und Entertainer Guido Cantz bereichertdas Event mit seiner humorvollen Art und fördert den informellen Austausch unterden Teilnehmern. Er wird für Fotos und Gespräche zur Verfügung stehen und sicherganz nach dem Motto "Verstehen Sie Spaß?" für zusätzliche Stimmung sorgen.Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen im Fuhrpark-und Mobilitätsmanagement zu informieren und Ihr Netzwerk zu erweitern. Beimgroßen Netzwerk-Abend können die Teilnehmer ins Gespräch kommen und sich überihre eigenen Erfahrungen austauschen. Auch für das leibliche Wohl ist durch einumfangreiches Cateringangebot bestens gesorgt. Das gesamte Catering ist imEintritt übrigens inklusive.Wer noch kein Ticket für Deutschlands größte Fuhrparkmesse hat, sollte sichschnell noch eins besorgen, um von dem umfangreichen Fachprogramm und demErfahrungsaustausch profitieren zu können "Die Vielfalt an Angeboten undExpertise macht die Messe zu einem unverzichtbaren Treffpunkt für alle, die inder Welt des Fuhrparkmanagements und der Mobilität unterwegs sind", betontWuttke abschließend.Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.derbranchentreff.de/Pressekontakt:Das Team von "Flotte! Der Branchentreff" erreichen Sie per Telefon:+49 (0) 228/28 62 94-24, E-Mail: mailto:branchentreff@flotte.de undnatürlich über die Webseiten http://www.flotte.de undhttp://www.derbranchentreff.deFlotte Medien GmbH * Theaterstrasse 22 * 53111 Bonn * Telefon: 0228 /286294-10 * eMail: mailto:post@flotte.de USt.-Ident-Nr: DE 815 331 978 *Handelsregister: AG Bonn, HRB 19053, Steuer-Nummer 205/5716/1746Geschäftsführer: Bernd Franke, Dipl. Kfm., eMail: mailto:bf@flotte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141452/5979461OTS: Flotte Medien GmbH