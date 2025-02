Nvidia druckt Geld mit KI-Chips – Quartalszahlen übertreffen alle Erwartungen!

Nvidia hat erneut bewiesen, dass es der unangefochtene Marktführer im KI-Zeitalter ist. Der Chiphersteller präsentierte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 – und übertraf einmal mehr die hohen Erwartungen der Analysten.

Rekordzahlen: Nvidia schlägt Erwartungen deutlich

Die heute vorgelegten Zahlen bestätigen die Dominanz von Nvidia im KI-Bereich. Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 39,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorquartal und einem beeindruckenden Wachstum von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Besonders bemerkenswert ist die überragende Profitabilität des Unternehmens: Der Gewinn je Aktie (EPS, Non-GAAP) lag bei 0,89 US-Dollar, womit Nvidia die Analystenerwartungen von 0,85 US-Dollar übertraf. Der GAAP-EPS stieg auf 0,89 US-Dollar, was einem Zuwachs von 14 Prozent im Quartalsvergleich und 82 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Die Bruttomarge von 70,6 Prozent (GAAP) bzw. 71,0 Prozent (Non-GAAP) unterstreicht die enorme Preismacht von Nvidia und die starke Nachfrage nach seinen Hochleistungsprozessoren für KI-Rechenzentren.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erreichte Nvidia einen Rekordumsatz von 130,5 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 114 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 2,94 US-Dollar, ein Anstieg von 147 Prozent, während der Non-GAAP-EPS um 130 Prozent auf 2,99 US-Dollar kletterte.

Analysten euphorisch: "Nvidia bleibt der unangefochtene KI-Champion"

Die starke Nachfrage nach Hochleistungs-GPUs für künstliche Intelligenz hat Nvidia zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Während Konkurrenten wie AMD und Intel Mühe haben, mit der Entwicklung Schritt zu halten, dominiert Nvidia weiterhin den Markt für KI-Chips.

Analysten zeigten sich vor den Zahlen äußerst optimistisch. Wedbush Securities bestätigte sein Kursziel von 220 US-Dollar und bezeichnete Nvidia als "den unangefochtenen König der KI-Revolution". Oppenheimer hob das Kursziel auf 250 US-Dollar an und sieht weiteres Aufwärtspotenzial durch die hohe Nachfrage nach der neuen Blackwell-Architektur. Auch Morgan Stanley bleibt bullish und erwartet, dass Nvidia in den kommenden Quartalen von steigenden Investitionen in KI-Rechenzentren profitieren wird.

Besonders spannend: Die großen Cloud-Anbieter Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta treiben die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter voran. Allein 2025 sollen die Investitionen dieser Unternehmen über 300 Milliarden US-Dollar betragen – ein Anstieg von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Droht eine Abkühlung?

Trotz der beeindruckenden Zahlen bleiben einige Risiken bestehen. Nach dem Erfolg des chinesischen KI-Unternehmens DeepSeek wuchsen zuletzt Sorgen, dass Nvidia seine Preismacht verlieren könnte. Sollten alternative KI-Trainingsmethoden ohne teure GPUs möglich werden, könnte sich das langfristig auf das Geschäft auswirken.

Ein weiteres potenzielles Risiko: Der Markt konzentriert sich stark auf wenige Großkunden. Allein drei Unternehmen – Microsoft, Amazon und Alphabet – machten im letzten Quartal 36 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Sollten diese Tech-Riesen ihre Investitionen kürzen, könnte das die Wachstumsdynamik von Nvidia bremsen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 124,8EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.





