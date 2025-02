AKTIE IM FOKUS Stahl- und Baustoff-Aktien legen kräftig zu Aktien aus der Stahl und Baustoffbranche haben am Mittwoch am Aktienmarkt zu den größten Gewinnern gezählt. In einem ohnehin sehr freundlichen Gesamtmarkt betonten Marktbeobachter die Chancen für die Konzerne bei einem Wiederaufbau der Ukraine. …